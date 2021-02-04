Біля грецького парламенту сталися сутички через законопроєкт про освіту

У декількох великих містах Греції пройшли протести проти законопроєкту Міністерства освіти країни, який внесе зміни до закону «Про вищу освіту».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Ekathimerini.

У ході протестів біля грецького парламенту в столиці Афінах протестувальники кидали у поліцейських пляшки із запальною сумішшю. У відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ.

Також група демонстрантів закидала Банк Греції червоною фарбою.

У Салоніках анархісти закидали поліцію камінням та пляшками із запальною сумішшю, на що поліцейські відповіли сльозогінним газом. За даними ЗМІ, у місті також були затримані декілька осіб.

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Зазначається, що учасники протесту, серед яких були студенти університетів, а також представники профспілок, вчителі та батьки, хочуть, щоб Міністерство освіти країни відкликало низку положень законопроєкту, зокрема, запровадження мінімального балу для вступу у вищі та максимального періоду для здобуття вищої освіти.

Як повідомляв Укрінформ, у Греції відбулися багатотисячні протести через криміналізацію ультраправої партії.

Фото: ANA-MPA