У Нідерландах з понеділка знову запрацюють початкові школи та дитсадки

У Нідерландах з 8 лютого відкриють початкові школи та дитячі сади.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Гаазі, вчителі та персонал, який працюватиме з дітьми, мають пріоритет щодо тестування на коронавірус.

Ресторани, кафе, басейни, спортзали та магазини, що продають товари не першої необхідності, залишаються закритими. Однак, з 10 лютого буде дозволено замовляти і забирати товари в магазинах не першої необхідності. Також включно до 2 березня приходити в гості може одна людина.

Жителів Нідерландів закликають дотримуватися дистанції 1,5 метра, працювати з дому та не якнайменше контактувати з оточуючими.

За даними Національного інституту охорони здоров'я (RIVM), у період з 27 січня по 2 лютого у Нідерландах підтверджено 28 628 позитивних випадків захворювання на COVID-19, а тижнем раніше було зафіксовано 35 635 позитивних випадків.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах з суботи, 23 січня, було запроваджено комендантську годину. Комендантська година діє з 21:00 по 04:30. У цей період виходити на вулицю дозволено лише за вагомої причини, такої як вигул собаки, повернення додому з роботи чи поїздки на роботу. Також виняток зроблять для громадян, які їдуть за кордон і мають квиток, люди, які прямують на похорон, засідання суду тощо. Громадський транспорт і служби доставлення працюють.

У Нідерландах уряд вирішив посилити карантинні обмеження через виявлений у Британії штам коронавірусу. Спочатку уряд пропонував запровадити комендантську годину з 20:30, але більшість партій виступили за те, щоб вона починалася на 30 хвилин пізніше.

Планується, що комендантська година діятиме до 10 лютого. Порушники мають сплатити штраф у розмірі 95 євро.