У Zoom придумали, як зберегти користувачів після закінчення пандемії

Сервіс для відеоконференцій Zoom додасть функцію "віртуальної приймальні", з метою зберегти популярність з виходом людей з дистанційного формату роботи після завершення пандемії коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.

Така функція дозволить людям реєструватися в адміністраторів приймалень офісів без фізичного контакту. Процес відбуватиметься за допомогою Zoom-дзвінків.

Нова функція працюватиме наступним чином: щойно людина заходить до офісу, вона може розпочати дзвінок з адміністратором через монітор з камерою та динаміком. Таким чином, адміністратор може дозволити відвідувачеві увійти в офісні приміщення - наприклад, дистанційно відчинити двері.

"Адміністратор не мусить залишатися в офісі", - сказав Гаррі Мозлі, генеральний інформаційний директор Zoom. У компанії стверджують, що таким чином одна людина зможе контролювати кілька поверхів чи будівель водночас.

Представники Zoom очікують, що у майбутньому компанії працюватимуть у сумісному режимі дистанційної та офісної роботи, та шукають шляхи задовольнити відповідний попит в умовах конкуренції з Cisco, Google та Microsoft.