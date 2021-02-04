Влада Грузії попередила, що на самовільне відкриття ресторанів реагуватиме «жорстко»

Влада Грузії попередила, що на самовільне відкриття ресторанів реагуватиме «жорстко»

Укрінформ
За словами міністра економіки Грузії Натії Турнави, якщо ресторани підкоряться заклику про непокору і відновлять роботу всупереч обмеженням, з боку влади буде жорстка реакція.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Грузія Онлайн.

«Наше міністерство, туристична адміністрація спілкуються майже кожного дня, іноді онлайн, іноді безпосередньо з представниками індустрії туризму, включаючи рестораторів. Оскільки ресторани не можуть відкриватися в інших частинах Грузії, крім Аджарії, зрозуміло, що вони незадоволені, але непокора закону й епідеміологічним правилам неприпустимі й, звичайно, викличуть жорстку реакцію», - заявила міністр.

За словами міністра, вони стежать за епідеміологічною ситуацією і «дуже сподіваються», що незабаром приймуть «конкретні рішення» щодо ресторанів, а порушення закону і непокора ускладнять діалог між міністерством і рестораторами.

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Як передає Ехо Кавказу, близько 200 ресторанів і кафе у Грузії 6 лютого збираються розпочати роботу, незважаючи на встановлені карантинні обмеження. Про акцію непокори попередив у Facebook співзасновник бізнес-консультаційного агентства об'єктів харчування «Гастронавт» Леван Кокіашвілі.

Він зазначає, що таке рішення ресторатори ухвалили після того, як зірвалася зустріч з представниками уряду.

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Як відомо, протягом останнього часу у Грузії все частіше проходять акції протесту з вимогою скасувати обмеження. Хвиля протестів розпочалася після того, як уряд відмовився з 1 лютого відновити роботу об'єктів харчування, фітнес-центрів, зимових курортів і громадського транспорту. У підсумку у Тбілісі заробили тільки торгові центри й непродовольчі магазини. Уряд обіцяє дозволити роботу закладів громадського харчування з 1 березня або після того, як кількість нововиявлених випадків коронавірусу знизиться до 4%. Роботу кафе на вулицях нині дозволено тільки в Аджарії, де рівень зараженості вже кілька тижнів нижче 3%.

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