Влада Грузії попередила, що на самовільне відкриття ресторанів реагуватиме «жорстко»

За словами міністра економіки Грузії Натії Турнави, якщо ресторани підкоряться заклику про непокору і відновлять роботу всупереч обмеженням, з боку влади буде жорстка реакція.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Грузія Онлайн.

«Наше міністерство, туристична адміністрація спілкуються майже кожного дня, іноді онлайн, іноді безпосередньо з представниками індустрії туризму, включаючи рестораторів. Оскільки ресторани не можуть відкриватися в інших частинах Грузії, крім Аджарії, зрозуміло, що вони незадоволені, але непокора закону й епідеміологічним правилам неприпустимі й, звичайно, викличуть жорстку реакцію», - заявила міністр.

За словами міністра, вони стежать за епідеміологічною ситуацією і «дуже сподіваються», що незабаром приймуть «конкретні рішення» щодо ресторанів, а порушення закону і непокора ускладнять діалог між міністерством і рестораторами.

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Як передає Ехо Кавказу, близько 200 ресторанів і кафе у Грузії 6 лютого збираються розпочати роботу, незважаючи на встановлені карантинні обмеження. Про акцію непокори попередив у Facebook співзасновник бізнес-консультаційного агентства об'єктів харчування «Гастронавт» Леван Кокіашвілі.

Він зазначає, що таке рішення ресторатори ухвалили після того, як зірвалася зустріч з представниками уряду.

Як відомо, протягом останнього часу у Грузії все частіше проходять акції протесту з вимогою скасувати обмеження. Хвиля протестів розпочалася після того, як уряд відмовився з 1 лютого відновити роботу об'єктів харчування, фітнес-центрів, зимових курортів і громадського транспорту. У підсумку у Тбілісі заробили тільки торгові центри й непродовольчі магазини. Уряд обіцяє дозволити роботу закладів громадського харчування з 1 березня або після того, як кількість нововиявлених випадків коронавірусу знизиться до 4%. Роботу кафе на вулицях нині дозволено тільки в Аджарії, де рівень зараженості вже кілька тижнів нижче 3%.