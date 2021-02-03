ЄС вітає продовження договору про скорочення ядерної зброї між США і Росією

Європейський Союз вітає домовленість між Сполученими Штатами та Росією щодо продовження на наступні п’ять років дії Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (START).

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у заяві високого представника ЄС, оприлюдненій на сайті Європейської Ради.

«Євросоюз вітає угоду, що була досягнута між Сполученими Штатами та Російською Федерацією щодо продовження нового договору START на додаткові п’ять років. ЄС надає найвищу важливість новому договору START та зважає на його критично важливий внесок у міжнародну та європейську безпеку», - йдеться у декларації.

Як зазначив високий представник ЄС, скорочення розгорнутих стратегічних ядерних арсеналів відповідно до договору START, а також передбачені ним жорсткі механізми верифікації, сприяє виконанню Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (NPT) у частині, що передбачає загальне скорочення глобальної кількості розгорнутої ядерної зброї. Ця угода дозволяє збільшити передбачуваність та довіру між двома найбільшими ядерними державами, вона обмежує стратегічну конкуренцію та збільшує стратегічну стабільність.

При цьому Європейський Союз наголосив на необхідності збереження та розвитку інструментів контролю над озброєнням, на важливості роззброєння та процесу нерозповсюдження ядерної зброї.

«Нагадуючи про зобов’язання всіх держав, що володіють ядерною зброєю, відповідно до статті VI Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, ми підкреслюємо, що дві ядерні держави з найбільшими арсеналами несуть особливу відповідальність у сфері ядерного роззброєння та у контролі над озброєнням. Ми закликаємо їх продовжити пошук шляхів для подальшого скорочення арсеналів, включаючи стратегічні та нестратегічні, розгорнуті та нерозгорнуті ядерні боєприпаси, … створити основу для більш амбітних майбутніх угод у сфері контролю над озброєнням та звітності у цій сфері», - йдеться у документі.

Євросоюз наголосив, що сторони-учасниці нового договору START мають продовжити пошук шляхів для зміцнення довіри, прозорості, для зниження стратегічних та ядерних ризиків та для вдосконалення механізмів верифікації.

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«У цьому зав’язку ЄС вітає збільшення прозорості, що була продемонстрована певними ядерними державами у власних доктринах та стосовно кількості наявної ядерної зброї, і закликає інші сторони діяти таким же чином», - йдеться у заяві високого представника ЄС.

Як повідомлялося, США та Росія 3 лютого продовжили дію Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (новий START) до 5 лютого 2026 року.

Цей документ був підписаний президентами Росії і США 8 квітня 2010 року в Празі і набув чинності 5 лютого 2011 року. Договір був розрахований на 10 років з можливим продовженням за взаємною домовленістю сторін на 5 років. Він передбачає скорочення розгорнених ядерних боєзарядів до 1550 одиниць, міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів і важких бомбардувальників - до 700 одиниць.