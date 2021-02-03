На COVID-19 перехворів кожний десятий житель Чехії

З початку пандемії коронавірусу в Чеській Республіці на нього перехворіли понад 1 млн людей, тобто 10% населення.

Як передає Укрінформ, це видно з даних Міністерства охорони здоров’я ЧР.

Станом на 3 лютого в країні з населенням 10,3 млн людей, підтверджено загалом 1 003 657 випадків інфікування коронавірусом, з них 9 057 – протягом останньої доби. Активно хворими вважаються 93 тисячі людей. У лікарнях перебувають 5 811 пацієнтів, з яких майже 1 тисяча у важкому стані. Померли з березня 16 683 людини.

Віце-прем’єр, голова кризового штабу Ян Гамачек зазначив у середу на брифінгу, що ситуація в республіці не покращується, а перебуває в стані стагнації, отже підстав для послаблень карантинних обмежень немає. До того ж, за його даними, в країні виявлено 35 випадків мутації коронавірусу, що викликає додаткове занепокоєння.

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Минулого тижня уряд ЧР знову посилив обмежувальні заходи, зокрема в сфері гірськолижних курортів і готельного бізнесу (проживати в готелях можуть лише люди у відрядженні, яке вони повинні підтвердити). З п’ятниці, 5 лютого, вводяться більш жорсткі правила в’їзду в країну.