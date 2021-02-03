Греція може знову ввести жорсткий локдаун

Упродовж наступних 48 годин у Греції можуть запровадити вже третій жорсткий загальнонаціональний локдаун через погіршення епідеміологічної ситуації в країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Ekathimerini.

Експерти переконані, що цей крок дозволить ефективно стримати «третю хвилю» пандемії.

Йдеться про ймовірність закриття у «французькому стилі», коли працюватимуть тільки школи.

Особливо стрімке погіршення ситуації з коронавірусом зараз спостерігається в столичному регіоні Греції – Аттиці.

Тож наступні дві доби вважаються вирішальними, оскільки частота інфікувань і госпіталізацій визначить, чи знаходиться країна вже в третій хвилі пандемії, що вимагає негайного впровадження нових, більш жорстких заходів.

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Однак наразі найгірший сценарій не обговорюється, офіційний представник уряду Христос Тарантіліс зазначив, що «на цьому етапі немає жодних ознак нового жорсткого локдауну».

Однак він додав, що ситуація залишається нестабільною. «Дані можуть значно змінюватися з кожним днем, вони вивчаються, а рішення ухвалюються тиждень за тижнем», - сказав посадовець.

Як відомо, загальна кількість хворих у Греції складає 158 716 осіб, із них 5851 померли.

Фото з сайту ekathimerini.com