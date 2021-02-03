НАТО вітає новий START, але «тримає очі відкритими» стосовно Росії

Північноатлантична Рада привітала рішення США і Росії продовжити новий договір START (Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь – ред.), але заявила про те, що НАТО «тримає очі відкритими» стосовно викликів, які продовжують надходити з боку Росії.

Як повідомляє Укрінформ, така заява Північноатлантичної Ради оприлюднена у середу на сайті НАТО.

«Ми вітаємо і повною мірою підтримуємо домовленість між Сполученими Штатами та Російською Федерацією продовжити новий договір START на п’ять років. Союзники по НАТО переконані, що новий договір START зробить внесок у міжнародну стабільність, та знову висловили рішучу підтримку продовженню його імплементації та активному діалогу щодо шляхів зміцнення стратегічної стабільності», - йдеться у документі.

Як наголошується в заяві, союзники по Альянсу залишаються відданими існуючим механізмам роззброєння та контролю над озброєннями, угодам та зобов’язанням у сфері ядерного нерозповсюдження. Союзники підтримують подальші переговори у сфері контролю над озброєнням з метою покращення безпеки Альянсу, з урахуванням загальної міжнародної ситуації з безпеки. У цьому контексті союзники розглядають продовження дії договору START як початок, а не як завершення зусиль із вирішення ядерних загроз та нових викликів для стратегічної стабільності.

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«Навіть з огляду на те, що Сполучені Штати домовилися з Росією шляхом, що просуває наші колективні інтереси, НАТО залишає очі відкритими щодо викликів, які виходять від Росії. Ми будемо тісно співпрацювати для того, щоб відповісти на агресивні дії Росії, які являють собою загрозу для Євроатлантичної безпеки», - наголошується в документі.

Як вже повідомлялося, США та Росія продовжили дію Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (новий START) до 5 лютого 2026 року.

Фото: НАТО