У США призначили двох нових міністрів

Сенат США затвердив кандидатуру Пітера Буттіджеджа на посаду міністра транспорту, а Алехандро Майоркаса - на посаду очільника Міністерства національної безпеки.

Як передає Укрінформ, про це інформує CNN.

Як зазначається, Майоркас - це перший в історії США латиноамериканець та нащадок іммігрантів, який очолюватиме міністерство.

Сенат також проголосував у вівторок за затвердження Пітера Буттіджеджа на посаді міністра транспорту, що зробило його першим в історії країни урядовцем, який належить до ЛГБТ-спільноти.

До свого призначення на посаду міністра, Буттіджедж був міським головою міста Саут Бенд у штаті Індіана та брав участь у перших етапах праймеріз Демократичної партії у 2020 році як кандидат у президенти США, але зняв свою кандидатуру на користь Джо Байдена.

Очікується, що новий міністр транспорту відіграватиме центральну роль в оголошеній президентом Байденом реформі інфраструктури країни.

Як повідомлялося, Байден оголосив кандидатів на посади очільників міністерств та відомств економічно-фінансового блоку в уряді.

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