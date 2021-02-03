Першу дозу COVID-вакцини отримали вже 10 мільйонів британців

Понад десять мільйонів людей у Великій Британії вже отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

Згідно з даними британського уряду, станом на 2 лютого 10 027 471 особа отримала першу дозу вакцини, а 498 962 людей вже отримали дві дози.

Станом на початок тижня майже дев'ять з десяти британців, старших за 80 років та половина старших за 70 років отримали першу дозу вакцини.

Британський міністр охорони здоров'я Метт Генкок назвав цю цифру "надзвичайно важливою віхою".

«Це надзвичайно важливий етап у нашій національній боротьбі проти цього вірусу. Кожна ін’єкція робить нас усіх трохи безпечнішими - я хочу подякувати всім, хто відіграє в цьому свою роль», - сказав Генкок.

Загальне число смертей внаслідок пандемії у Великій Британії зросло до 109 335, а загальна кількість випадків хвороби до 3 871 825.

Як повідомлялося, станом на 3 лютого у світі з початку пандемії загалом виявили 104 397 109 випадків коронавірусу, зокрема 2 262 853 летальні. Водночас від хвороби вже вилікувалися 76 269 823 людини.

Фото: Belga