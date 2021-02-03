Берлін вітає поставки вакцини через COVAX низці держав, включно з Україною

У Німеччині вітають початок поставок незабаром низці країн вакцини проти COVID-19 через механізм COVAX і обіцяють підтримувати його надалі.

Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас 3 лютого, передає Укрінформ.

«Ми дуже раді, що альянс щеплень GAVI оголосив сьогодні, що буде поставляти перші вакцини через COVAX. Це важливий крок у подоланні пандемії у всьому світі», - заявив Маас.

У лютому 18 пілотних країн мають бути забезпечені вакцинами, включаючи Україну, Молдову, Грузію та Боснію та Герцеговину та інші країни.

Німеччина та ЄС підтримують платформу COVAX з моменту її створення та є одними з найбільших її донорів, сказав Маас. Він запевнив, що підтримка буде продовжуватися й надалі.

У рамках міжнародного механізму COVAX зарезервовано майже 2 млрд доз вакцин від коронавірусу. Про це наприкінці минулого року оголосив Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебрейесус. Ці вакцини будуть розподілятися серед держав-членів, що беруть участь в міжнародній ініціативі COVAX, це 190 країн і економічних систем. У цілому до кінця 2021 року в рамках COVAX планується охопити вакцинацією до 20 відсотків населення країн, що беруть участь в міжнародному механізмі COVAX.