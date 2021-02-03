Угорські лікарі заявили, що не можуть рекомендувати російські та китайські вакцини

Угорська медична палата заявила, що не може рекомендувати для щеплень вакцини із Росії та Китаю до оприлюднення офіційних дозволів на використання цих препаратів, а також описів їх основних характеристик та інструкцій до них.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Euractiv.

Йдеться про російську вакцину Sputnik V та китайську Sinopharm.

Медична палата направила спеціального листа Угорському національному інституту фармацевтики, продуктів харчування і здоров'я (OGYÉI), в якому вказано, що «не можна з чистою совістю рекомендувати використання цих препаратів колегам».

«На сайті OGYÉI немає ніяких документів про використання цих вакцин», - підкреслили угорські медичні працівники.

Як повідомлялося, угорський уряд нещодавно дуже короткі терміни надав обмежений дозвіл на продаж в країні як російської, так і китайської вакцини.

Раніше зіткнувшись з серйозними затримками з поставками інших схвалених вакцин, ЄС залишив можливість для використання китайських і російських вакцин для прискорення вакцинації населення.

Фото: Euractiv