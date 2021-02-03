Угорські лікарі заявили, що не можуть рекомендувати російські та китайські вакцини
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Euractiv.
Йдеться про російську вакцину Sputnik V та китайську Sinopharm.
Медична палата направила спеціального листа Угорському національному інституту фармацевтики, продуктів харчування і здоров'я (OGYÉI), в якому вказано, що «не можна з чистою совістю рекомендувати використання цих препаратів колегам».
«На сайті OGYÉI немає ніяких документів про використання цих вакцин», - підкреслили угорські медичні працівники.
Як повідомлялося, угорський уряд нещодавно дуже короткі терміни надав обмежений дозвіл на продаж в країні як російської, так і китайської вакцини.
Раніше зіткнувшись з серйозними затримками з поставками інших схвалених вакцин, ЄС залишив можливість для використання китайських і російських вакцин для прискорення вакцинації населення.
Фото: Euractiv