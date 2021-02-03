На Запоріжжі затримали іноземного наркоділка на спробі дискредитації співробітника СБУ
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.
Співробітники спецслужби задокументували, що іноземець-наркоділер підбурював виконавців підкинути наркотики офіцеру СБУ. Співробітник служби «заважав» наркобізнесу зловмисника. Після підкидання наркотиків замовник збирався «здати» офіцера іншим правоохоронним органам.
Затримали фігуранта під час передачі виконавцю психотропу для компрометації. Наразі йому оголошено підозру за фактом неправдивого повідомлення про злочин зі створенням штучних доказів обвинувачення, а також за фактом збуту психотропних речовин за ч. 2 ст. 383, ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Іноземцю обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.
Триває досудове слідство.