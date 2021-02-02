Дев’ять країн ЄС отримали €14 мільярдів на боротьбу з коронакризою

Єврокомісія оголосила про надання кредитної підтримки на загальну суму 14 мільярдів євро для 9-ти країн ЄС за програмою SURE, головним призначенням якої є підтримка європейського бізнесу, збереження робочих місць та пом’якшення соціальних наслідків економічної коронакризи.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена сьогодні на сайті Європейської Комісії.

«Європейська Комісія виплатила 14 мільярдів євро для дев’яти країн-членів в рамках четвертого траншу фінансової підтримки держав ЄС за допомогою інструменту SURE. Це перший такий транш у 2021 році… Всі дев’ять країн вже отримували фінансову підтримку за програмою SURE у 2020 році в рамках перших трьох виплат», - йдеться у повідомленні.

Найбільші суми в рамках четвертого траншу SURE отримали Польща та Італія – 4,28 млрд та 4,45 млрд євро відповідно. Суму більше мільярда отримали також Бельгія й Іспанія - 2 та 1,03 млрд євро відповідно. Серед інших європейських країн Кіпр отримав 229 млн євро, Угорщина – 304 млн, Латвія – 72 млн, Словенія – 913 млн, Греція – 728 млн євро.

Виплати складаються з двох частин.

Перша частина у сумі 10 мільярдів євро – семирічний кредит із датою повернення у червні 2028 року. Цікаво, що європейські країни отримують такий кредит з «від’ємною» відсотковою ставкою – 0,497%. На практиці це означає, що з кожних 105 євро, які ці держави позичають зараз, наприкінці терміну кредиту їм доведеться повертати 100 євро. Такий феномен пояснюється тим, що обсяг інвестиційних пропозицій для підтримки європейських соціальних кредитних бондів у 8-12 разів перевищує попит, що дозволяє Єврокомісії позичати гроші на дуже вигідних умовах.

Друга частина траншу в обсязі 4 млрд євро розрахована на 30 років і підлягає поверненню у листопаді 2050 року з відсотковою ставкою 0,134%, що також є дуже вигідною пропозицією.

«Ці кредити допоможуть країнам-членам вирішити проблему раптового зростання бюджетних витрат для збереження робочих місць. Зокрема, вони допоможуть їм покрити витрати, що прямо пов’язані з фінансуванням національних схем скороченого робочого дня, а також інших подібних заходів у відповідь на пандемію коронавірусу, включаючи допомогу самозайнятим особам», - повідомляє Єврокомісія.

До цього 90,3 мільярда євро було виділено для вирішення подібних проблем для 18 країн-членів. Решта країн Євросоюзу можуть зробити запит про таку фінансову підтримку на загальну суму до 100 мільярдів євро.

Як повідомлялося, з початку кризи, спровокованої коронавірусом, Євросоюз і країни-члени спрямували на заходи підтримки громадян, промисловості та бізнесу в умовах пандемії COVID-19 безпрецедентну суму, яка перевищує 3 трильйони євро. Важливою складовою цих зусиль є запровадження інструменту SURE для підтримки збереження робочих місць та фінансування програм скороченого робочого дня. Головним призначенням цієї програми є збереження ключових промислових підприємств та бізнесу до часу, коли пандемія почне відступати, і європейській економіці доведеться швидко відновлювати власні виробничі потужності.

Програма SURE формується Європейською Комісією за рахунок зовнішніх запозичень на фінансових ринках на загальну суму до 100 мільярдів євро, які можуть передаватися у вигляді кредитної допомоги країнам-членам за їх запитом.