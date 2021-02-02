Дев’ять країн ЄС отримали €14 мільярдів на боротьбу з коронакризою
Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена сьогодні на сайті Європейської Комісії.
«Європейська Комісія виплатила 14 мільярдів євро для дев’яти країн-членів в рамках четвертого траншу фінансової підтримки держав ЄС за допомогою інструменту SURE. Це перший такий транш у 2021 році… Всі дев’ять країн вже отримували фінансову підтримку за програмою SURE у 2020 році в рамках перших трьох виплат», - йдеться у повідомленні.
Найбільші суми в рамках четвертого траншу SURE отримали Польща та Італія – 4,28 млрд та 4,45 млрд євро відповідно. Суму більше мільярда отримали також Бельгія й Іспанія - 2 та 1,03 млрд євро відповідно. Серед інших європейських країн Кіпр отримав 229 млн євро, Угорщина – 304 млн, Латвія – 72 млн, Словенія – 913 млн, Греція – 728 млн євро.
Виплати складаються з двох частин.
Перша частина у сумі 10 мільярдів євро – семирічний кредит із датою повернення у червні 2028 року. Цікаво, що європейські країни отримують такий кредит з «від’ємною» відсотковою ставкою – 0,497%. На практиці це означає, що з кожних 105 євро, які ці держави позичають зараз, наприкінці терміну кредиту їм доведеться повертати 100 євро. Такий феномен пояснюється тим, що обсяг інвестиційних пропозицій для підтримки європейських соціальних кредитних бондів у 8-12 разів перевищує попит, що дозволяє Єврокомісії позичати гроші на дуже вигідних умовах.
Друга частина траншу в обсязі 4 млрд євро розрахована на 30 років і підлягає поверненню у листопаді 2050 року з відсотковою ставкою 0,134%, що також є дуже вигідною пропозицією.
«Ці кредити допоможуть країнам-членам вирішити проблему раптового зростання бюджетних витрат для збереження робочих місць. Зокрема, вони допоможуть їм покрити витрати, що прямо пов’язані з фінансуванням національних схем скороченого робочого дня, а також інших подібних заходів у відповідь на пандемію коронавірусу, включаючи допомогу самозайнятим особам», - повідомляє Єврокомісія.
До цього 90,3 мільярда євро було виділено для вирішення подібних проблем для 18 країн-членів. Решта країн Євросоюзу можуть зробити запит про таку фінансову підтримку на загальну суму до 100 мільярдів євро.
Як повідомлялося, з початку кризи, спровокованої коронавірусом, Євросоюз і країни-члени спрямували на заходи підтримки громадян, промисловості та бізнесу в умовах пандемії COVID-19 безпрецедентну суму, яка перевищує 3 трильйони євро. Важливою складовою цих зусиль є запровадження інструменту SURE для підтримки збереження робочих місць та фінансування програм скороченого робочого дня. Головним призначенням цієї програми є збереження ключових промислових підприємств та бізнесу до часу, коли пандемія почне відступати, і європейській економіці доведеться швидко відновлювати власні виробничі потужності.
Програма SURE формується Європейською Комісією за рахунок зовнішніх запозичень на фінансових ринках на загальну суму до 100 мільярдів євро, які можуть передаватися у вигляді кредитної допомоги країнам-членам за їх запитом.