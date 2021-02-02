Євросоюз уважно стежить за судом над Навальним – речник

Євросоюз уважно стежить за судовим процесом щодо Олексія Навального, і рішення московського суду матиме важливе місце в порядку денному майбутнього візиту високого представника ЄС до Росії.

Про це у Брюсселі під час брифінгу заявив речник ЄС Пітер Стано, відповідаючи на запитання, чи має намір Боррель зустрітися з Навальним під час візиту до Москви, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Як ми вже говорили, у високого представника є бажання зустрітися із паном Навальним, якщо це буде можливим. Ми перебуваємо у контакті з його командою у цьому зв’язку. Ми, безумовно, спостерігаємо за судовими слуханнями, що відбуваються сьогодні у справі Навального, і це буде позначено високо у порядку денному візиту високого представника до Москви», - зауважив речник ЄС.

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За повідомленнями російських ЗМІ, Московський міський суд продовжує розгляд клопотання про заміну для Олексія Навального умовного терміну у так званій справі «Ів Роше» на реальне ув’язнення. Суд відбувається на фоні демонстрацій протесту прихильників російського опозиціонера навколо будівлі суду. За повідомленнями, під час придушення демонстрацій поліція вже затримала близько 350 осіб.

Як повідомлялося, 17 січня Олексій Навальний був затриманий у зоні паспортного контролю аеропорту "Шереметьєво" відразу після повернення в Росію з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" наприкінці серпня минулого року. Наступного дня просто у поліцейському відділку відбулося «судове засідання», на якому політика заарештували на 30 діб.

Після цього 23 та 31 січня в Москві та в інших містах Росії відбулися масові акції протесту, які були жорстоко придушені силовиками. За деякими даними, 31 січня в Росії на акціях затримано понад 7 тисяч людей.

Фото: ЕРА