Російський дипломат намагався вивезти з Молдови понад $60 тисяч

У Кишинівському аеропорту 31 січня у російського дипломата виявили в багажі більш як 60 тисяч доларів, які він намагався вивезти з Молдови, не зазначивши цю суму в декларації.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Newsmaker.

Цю інформацію, яка спочатку поширювалася на рівні чуток, офіційно підтвердили в Митній службі та Прикордонній поліції.

Як зазначили представники митниці, дипломата не затримали, оскільки згідно з міжнародними конвенціями осіб з дипломатичним статусом поліція не має права затримувати.

Також у Митній службі наголосили, що, наскільки відомо, дипломат не залишив Молдову після інциденту.

Зараз правоохоронні органи встановлюють походження грошей, які на час розслідування вилучили. Якщо доведуть, що ці гроші дипломат отримав законним шляхом, то, згідно із законом, їх повернуть власнику.

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За даними молдавського законодавства, фізичні особи зобов'язані письмово декларувати митним органам суми, що перевищують 10000 євро (або їх еквівалент) на одну людину.