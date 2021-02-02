Справа МН17: перше судове засідання у 2021 році

Допити нідерландських, бельгійських та російських експертів мають бути завершені у квітні

У Нідерландах 1 лютого 2021 року розпочався четвертий блок слухань у справі про збитий над окупованим Донбасом у 2014 році малайзійський літак рейсу МН17. На борту літака перебувало 283 пасажири та 15 членів екіпажу, усі вони загинули.

Попри коронавірус та посилення протиепідемічних заходів, справа рухається за графіком. Очікується, що слухання по суті почнуться вже у червні.

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗБИТОГО ЛІТАКА ТА ПІДГОТОВКА РОЗГЛЯДУ СПРАВИ ПО СУТІ

У судовому комплексі «Схіпхол», що поблизу Амстердама, триває процес щодо трьох росіян та громадянина України. На перше цьогорічне судове засідання жоден з обвинувачених традиційно не з’явився. У понеділок у суді були присутні родичі загиблих, їхні адвокати, а також захист одного з чотирьох обвинувачених – «грушника» Олега Пулатова, який виявив бажання долучитися до процесу. Також до будівлі суду допустили журналістів та представників залучених держав, але через коронавірус більшість людей стежили за процесом за допомогою прямої трансляції.

Захист Пулатова вимагав огляду всіх уламків МН17, а також фото фрагментів літака, дослідження перехоплених розмов (мовляв, чи справді на них голос обвинуваченого). Водночас обвинувачення не побачило підстав для детального дослідження всіх наявних уламків літака, адже йдеться про 18 контейнерів.

Адвокати Олега Пулатова

КОРОНАВІРУС ТА ЗАЛА D

1 лютого відбулося перше цього року судове засідання у справі МН17.

Уперше від початку процесу я попросила дозволу перебувати безпосередньо в залі D, у якій з 9 березня 2020 року слухають справу. Зазвичай я робила акредитацію у пресцентр, адже там усе облаштовано для оперативної роботи, вільне пересування. Тоді як із зали D можна вийти лише в перерві. Через пандемію додалися коронавірусні обмеження. Усі мають дотримуватися дистанції 1,5 метра, а також носити маску. Зняти її можна після того, як займеш своє місце в залі, де передбачено безпечну відстань між допущеними до процесу.

Ірина Драбок

Моє робоче місце в залі позначено аркушем із написом Ukrinform. На столі вода та кілька одноразових стаканчиків. За десять хвилин до початку охоронець за моєю спиною зачиняє двері судової зали.

Згодом у чорних масках та мантіях заходять судді. Головуючий Гендрік Стейнгаюс оголошує засідання відкритим і нагадує, що за межами зали всі мають обов’язково ходити в масках. Далі береться перераховувати клопотання, що були задоволені під час попередніх слухань. Каже про неможливість проведення допитів низки свідків з урахуванням питань безпеки. На його думку, необхідно отримати покази експертів до початку судових слухань по суті. Тим часом я беру телефон, щоб зробити кілька фото безпосередньо із судової зали. Охоронець знаками показує, що слід вимкнути звук у телефоні, перш ніж зробити знімок.

Гендрік Стейнгаюс

У залі перебувають судді, прокурори, адвокати, речники суду, журналісти, охорона – загалом я нарахувала 25 осіб. Родичі загиблих стежать за процесом із сусідньої зали, окреме приміщення виділено для представників залучених держав. Під час кожної перерви до окремої кімнати проводять і журналістів. У такій кімнаті я з колегами пробула майже чотири години, часом виходячи прогулятися в коридор. Кількагодинну перерву суд оголосив після виступу захисту Пулатова. Сторона обвинувачення попросила суд надати час, щоб підготувати відповіді на виступ адвокатів росіянина.

Нідерландці уважні до деталей. І це стосується не лише матеріалів справи, а й, наприклад, обіду. Усім, хто приїхав на слухання, організували ланч-бокси, адже через коронавірус їдальня не працює. Усередині пакунка бутерброди, сік та солодка булочка. Дрібниця, а приємно...

ЕКСПЕРТИ ТА 18 КОНТЕЙНЕРІВ УЛАМКІВ

Охорона кличе до судової зали. Перерву завершено. Коли слухаєш виступи сторін, судовий процес починає нагадувати пінг-понг між обвинуваченням та захистом Пулатова. Після того, як нідерландські прокурори відбивають чергові вимоги адвокатів, ті у відповідь підкидають нові. Зокрема, нідерландська адвокатка Сабіна тен Дуссхате, яка представляє Пулатова, вимагає дослідження перехоплених розмов – чи належить голос на них її підзахисному. Також адвокатка порушує питання співпраці з російським концерном «Алмаз-Антей», зокрема, щодо дослідження залишків літака та звіту, підготовленого концерном у грудні 2020 року.

Адвокати Олега Пулатова

Головуючий суддя зазначає, що суд планує почути експертів, зокрема й концерну «Алмаз-Антей». За його словами, допити нідерландських, бельгійських та російських експертів мають бути завершені у квітні 2021 року.

У відповідь захист просить допустити експерта «Алмаз-Антей» до огляду уламків МН17, перш ніж його допитуватимуть. А ще передати фотографії всіх уламків літака.

За словами Сабіни тен Дуссхате, захист Пулатова хоче оглянути всі фрагменти літака, що зберігаються в Нідерландах. Мовляв, бракує докладного звіту щодо кожного уламку.

«Дуже обмежена частина уламків була використана для реконструкції лише передньої частини літака. Таким чином, картина, яку можна отримати на основі реконструкції, може бути спотворена», – заявила вона.

У свою чергу, обвинувачення наголошує, що аналіз уламків, про який говорять адвокати росіянина, уже проведено і долучений до матеріалів справи. І саме на досліджених уламках видно найбільше ушкоджень та слідів від зброї. Тож огляд інших уламки не відіграє великої ролі.

«Ці уламки надають найбільшу інформацію про зброю», – наголосив прокурор.

Зі свого боку, захист росіянина підкреслює, що хоче побачити всі 18 контейнерів уламків, аби зрозуміти, щодо яких із них може знадобитися додатковий аналіз. До слова, ці контейнери зберігаються в місті Сустерберг. Що ж до огляду реконструкції літака МН17, то в разі задоволення судом відповідного клопотання, він відбудеться за участю обмеженої кількості осіб, але із забезпеченням прямої трансляції.

РОЗГЛЯД СПРАВИ ПО СУТІ

За судовим процесом із сусідньої судової зали пильно стежив посол України у Нідерландах Всеволод Ченцов. Він висловив сподівання, що слухання по суті розпочнуться 7 червня 2021 року, як оголосив суд у грудні минулого року.

Всеволод Ченцов

«Сьогодні почався черговий, четвертий блок слухань. Важливо, що після попередніх, технічних слухань минулого року, які завершилися в листопаді, процес рухається за графіком. І ми очікуємо, що в червні, як суд і визначив, почнуться слухання по суті», – сказав Ченцов.

Він також назвав ключові питання, які суд має почати розглядати у червні.

«Сьогодні, можна сказати, ще розглядаються технічні питання, зокрема щодо допиту експертів, питання, пов’язані з оглядом реконструкції уламків. Також звернення родичів загиблих щодо компенсацій. А щодо розгляду справи по суті, то в червні, як очікується, суд зосередить свою увагу на таких ключових питаннях, як зброя, якою було збито літак, місце запуску ракети, роль чотирьох підсудних. Власне, на цьому будуть сконцентровані слухання», – зазначив дипломат.

А ще підкреслив, що робота Міжнародної спільної слідчої групи (JIT) триває, і важливим аспектом встановлення істини є визначення як безпосередніх виконавців, так і осіб, які віддавали накази, що призвели до трагедії.

Під проведення четвертого блоку слухань у справі МН17 заплановано майже весь 2021 рік, за винятком серпня, жовтня та грудня. Наступне судове засідання відбудеться у понеділок 8 лютого о 14:00 за місцевим часом. Зі своєї окремої зали в коридор виходять родичі загиблих. І вже традиційно, після засідання суду ще кілька хвилин підсумовують усе почуте, перш ніж роз’їхатися по домівках. За тиждень вони знову зустрінуться, аби вкотре почути подробиці трагедії та загибелі їхніх найрідніших. І готові знову і знову переживати цей біль заради справедливості, у яку досі вірять.

Ірина Драбок, Гаага