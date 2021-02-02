Чому ми досі не в НАТО?

Президент Володимир Зеленський актуалізував проблему: чому ми сьогодні не в НАТО?

Дійсно, питання дуже важливе. Оскільки я не один раз "дивився в очі", й не одному Генсеку НАТО, й не одному лідеру провідних країн членів НАТО і з їхніх уст різними словами неофіційно чув майже одне і те ж – коли ж ви станете послідовними:

● 1999-2002 роки – позаблоковий статус;

● 2002-2004 офіційний курс на НАТО;

● літо 2004 року – і до початку 2005 – стоп машина;

● а потім через півроку, 2005-2010 роки – знову курс на НАТО;

● 2010-2014 роки – знову жорсткий закріплений Законом позаблоковий статус;

● 2015-2021 знову повернення курсу на НАТО.

І тому, кому б сьогодні в НАТО ми не задавали питання, чому Україна не в НАТО, вони перш за все будуть чекати від нас відповіді на своє питання: а після вас який буде курс України? Хоча озвучувати це питання вони й не будуть.

Євген Марчук

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