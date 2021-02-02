«Путін ТВ» під забороною: у Латвії припинили ретрансляцію кількох російських каналів

Латвійське телекомунікаційне підприємство Tet з 1 лютого призупиняє співробітництво з телеканалами, які могли порушити режим санкцій ЄС, - "ПБК" (контент російського «Первого канала»), "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" і "Киномикс" .

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Tet.

«Через неясності у праві представлення каналів і побоювання щодо недотримання режиму санкцій Tet припиняє ретрансляцію телеканалів "ПБК" (контент російського «Первого канала», - ред.), "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" і "Киномикс", замінивши їх іншими рівноцінними телеканалами», - повідомило підприємство.

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Уточнюється, що попри тривалі та неодноразові запити, Tet так і не має доступу до юридично обґрунтованої інформації про ці телеканали. Тому немає можливості провести відповідну оцінку ризиків (у тому числі щодо відповідності Закону про запобігання відмиванню коштів і фінансуванню тероризму та Закону про міжнародні та національні санкції Латвійської Республіки). Дистриб'ютором названих телеканалів є SIA TEM LV - одна з компаній SIA ​​"Baltijas mediju alianses". Крім того, раніше повідомлялося про те, що вигодонабувачу SIA "Baltijas mediju alianse" висунуті обвинувачення в порушенні міжнародних санкцій. За цих обставин Tet закликає владу Латвії пояснити, яких дій вона очікує з боку підприємств, що надають платні телевізійні послуги.

Оператор Tet пропонує дивитися якісний і рівноцінний контент на ряді інших телеканалів, зокрема український UATV, а також - LTV7, 1 + 2, 3+, «Мир», TVCi, «Дождь», «Здоровое ТВ», Eureka HD, «Пятница» , «Настоящее время», TV21.

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Як повідомляв Укрінформ, Національна рада Латвії з електронних ЗМІ (NEPLP) влітку 2020 року прийняла рішення заборонити трансляцію у країні семи телеканалів групи RT, яка раніше діяла під брендом Russia Today. Як пояснював NEPLP, це було зроблено, оскільки ці канали "перебувають під фактичним контролем та одноосібним контролем" російського пропагандиста Дмитра Кисельова, який знаходиться під санкціями ЄС.

Зокрема, співвласнику SIA "Baltijas mediju alianse" Олегу Солодову і його соратнику Маргусу Меріму було висунуто обвинувачення в порушенні міжнародних санкцій. У латвійській прокуратурі заявляли, що завдяки діям обвинувачених в руки осіб, які перебувають під міжнародними санкціями, потрапило понад 10 млн євро.