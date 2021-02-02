У Парламентській асамблеї ОБСЄ закликають Мінськ звільнити політв’язнів

Керівництво загального комітету з питань демократії, прав людини й гуманітарних питань Парламентської асамблеї ОБСЄ закликало Білорусь звільнити політичних в’язнів.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідна спільна заява голови комітету Кіріакоса Хаджиянні (Кіпр), заступника голови комітету Майкла Георга Лінка (ФРН) та доповідача Карі Генріксен (Норвегія) оприлюднена на сайті ОБСЄ.

"Інформація, яку ми отримуємо з Білорусі, викликає тривогу. Білорусь повинна звільнити усіх тих, кого було затримано на сумнівних підставах, включаючи Ігоря Лосика, засновника та адміністратора Telegram-каналу, якому загрожують роки тюремного ув’язнення просто за сприяння комунікації. Очевидно, що це не можна розглядати як "порушення громадського порядку”, про що стверджують органи влади", - заявив Хаджиянні.

Своєю чергою Майкл Георг Лінк наголосив, що міжнародне співтовариство повинно притягати білоруську владу до відповідальності за порушення прав людини. "ОБСЄ та інші міжнародні організації повинні посилити тиск на владу в Мінську з метою дотримання нею зобов'язань щодо яких вона сама погодилася", - заявив Лінк.

Керівництво комітету ПА ОБСЄ також закликало уряд Білорусі прийняти представників міжнародних організацій для перевірки повідомлень про тортури арештованих протестувальників.

Як повідомляв Укрінформ, силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу "Білорусь головного мозку" Ігора Лосика, який є також консультантом із питань соцмереж Білоруської служби Радіо Свобода. Блогера обвинуватили у приготуванні до участі в масових заворушеннях. Покарання за цією статтею передбачає від трьох до восьми років ув'язнення.

У Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

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