У Польщі ліквідують ферму норок із хворими тваринами

Ветеринарні органи Польщі ухвалили рішення ліквідувати фабрику норок поблизу населеного пункту Картузи Поморського воєводства на півночі країни, де вперше у країні виявлено випадок інфікування коронавірусом у цих тварин.

Про ліквідацію ферми норок і карантинні обмеження для усіх працівників ферми заявив у понеділок глава МОЗ Польщі Адам Недзельський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Прийнято рішення ліквідувати ферму”,- підкреслив міністр.

Він повідомив, що на всіх фермах у Польщі проводяться ветеринарні перевірки на предмет можливого інфікування COVID-19.

“На 20 перевірених тварин на цій фермі 4 мають позитивні результати тестів”,- констатував Недзельський.

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Санепід Поморського воєводства РП повідомив у понеділок, що прийнято рішення застосувати карантинні обмеження щодо усіх осіб, які працювали на цій фермі. Їх усіх буде протестовано на предмет інфікування коронавірусом.

Про перший у Польщі випадок інфікування коронавірусом серед хутряних травин (норок) повідомило у неділю міністерство сільського господарства і розвитку села Польщі.

Раніше випадки інфікування коронавірусом серед норок зафіксовано у Швеції, Греції, Голландії, Данії, Франції, Іспанії та Італії.