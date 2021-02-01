У Польщі ліквідують ферму норок із хворими тваринами
Про ліквідацію ферми норок і карантинні обмеження для усіх працівників ферми заявив у понеділок глава МОЗ Польщі Адам Недзельський, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Прийнято рішення ліквідувати ферму”,- підкреслив міністр.
Він повідомив, що на всіх фермах у Польщі проводяться ветеринарні перевірки на предмет можливого інфікування COVID-19.
“На 20 перевірених тварин на цій фермі 4 мають позитивні результати тестів”,- констатував Недзельський.
Санепід Поморського воєводства РП повідомив у понеділок, що прийнято рішення застосувати карантинні обмеження щодо усіх осіб, які працювали на цій фермі. Їх усіх буде протестовано на предмет інфікування коронавірусом.
Про перший у Польщі випадок інфікування коронавірусом серед хутряних травин (норок) повідомило у неділю міністерство сільського господарства і розвитку села Польщі.
Раніше випадки інфікування коронавірусом серед норок зафіксовано у Швеції, Греції, Голландії, Данії, Франції, Іспанії та Італії.