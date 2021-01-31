В Ізраїлі подвоїли штрафи за порушення карантину

Парламент Ізраїлю удвічі збільшив розмір стягнень за порушення карантинних обмежень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Times of Israel.

Тепер порушникам карантину загрожує штраф у розмірі 10 тис. шекелів, що приблизно дорівнює $3 тис.

Закон, затверджений парламентом, також дозволяє місцевій владі в адміністративному порядку забороняти роботу шкіл, що відкрилися під час карантину.

Окрім цього, сьогодні до кінця дня уряд Ізраїлю має продовжити загальнонаціональний локдаун, термін якого минає 31 січня.

Як повідомлялося, попри вже третій частковий локдаун, в Ізраїлі продовжує зростати кількість нових випадків зараження COVID-19.

Разом із тим від коронавірусу вже вакциновано майже третину населення Ізраїлю.