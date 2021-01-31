Королева Британії планує зустрітися зі світовими лідерами перед самітом G7

Королева Великої Британії Єлизавета II вітатиме нового президента США Джо Байдена та інших світових лідерів у Букінгемському палаці перед самітом "Великої сімки" у червні цього року.

Як передає Укрінформ, про це пише The Times.

Планується, що до королеви приєднаються принц Вельський, герцогиня Корнуольська, а також герцог та герцогиня Кембриджські.

У Букінгемському палаці відмовилися коментувати це повідомлення.

Велика Британія оголосила про плани провести перший майже за два роки саміт G7 у червні в очному форматі. Місцем проведення обрано Корнволл на південному заході Англії.

Голова уряду Великої Британії Борис Джонсон сподівається, що на цій зустрічі буде досягнуто консенсусу щодо того, що світова економіка повинна оговтатися від пандемії COVID-19 на основі вільної торгівлі та сталого розвитку.

Як повідомлялося, РФ була виключена з "Великої вісімки" у 2014 році після анексії Криму. З того часу представники західних країн неодноразово заявляли, що відновлення участі РФ у "Великій вісімці" пов'язано з кримським питанням та дотриманням Москвою мінських угод, що передбачають припинення війни проти України.

Фото: thetimes.co.uk/LEON NEAL