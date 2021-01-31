У США вже використали майже 30 мільйонів доз вакцини від COVID-19

У США з початку кампанії щеплення від коронавірусу ввели пацієнтам 29 577 902 дози вакцини.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Центру з контролю та профілактики захворювань США.

Першу дозу вакцини отримали вже понад 24 млн осіб, другу дозу - понад 5,2 млн.

У 25 з 50 штатів на 100 тисяч населення припадає понад 9 тисяч тих, хто отримали хоча б одну дозу вакцини.

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Наразі у США використовуються дві вакцин: від Moderna та Pfizer/BioNTech.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 31 січня зафіксовано 103 142 465 випадків зараження коронавірусом, з них - 2 229 612 летальних, одужали вже 74 774 596 осіб.