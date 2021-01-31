Байден завтра оприлюднить концепцію зовнішньої політики США - ЗМІ

У понеділок 1 лютого, президент США Джо Байден оприлюднить власну концепцію зовнішньої політики.

Як передає Укрінформ, про це інформує NBC.

За словами джерела NBC, очікується також, що президент США підпише низку виконавчих актів, пов'язаних з його зусиллями продемонструвати новий підхід Сполучених Штатів до подій на світовій арені.

Як зазначає телеканал, "Байден стикається з цілою низкою зовнішньополітичних викликів - від Ірану та Північної Кореї до політики РФ, Китаю та війни в Афганістані".

Джо Байден різко критикував зовнішню політику колишнього президента США Дональда Трампа під час передвиборчої кампанії 2020 року, і в разі перемоги на виборах обіцяв кардинальні зрушення як у відносинах з союзниками, так і у протистоянні з противниками, зокрема Москвою, - зазначає NBC.

Як повідомляв Укрінформ, президент США Джо Байден у вівторок, 26 січня, провів першу телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, нагадавши серед інших важливих питань, що Америка твердо підтримує суверенітет України.

Президентські вибори у США відбулися 3 листопада 2020 року. За підсумками голосування виборців та колегії вибірників новим президентом країни став Джо Байден. Дональд Трамп зазнав поразки.

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