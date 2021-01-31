Роздмухування конфлікту в православ'ї – справа рук навіть не РПЦ, а Російської держави

РФ та її проксі в Україні не шкодують ані коштів, ані зусиль, щоби зорганізовувати будь-які заворушення

Потелефонувала мені днями продюсер телеканалу «Інтер». Дуже чемна дівчина.

І каже: У нас буде програма, присвячена конфлікту між православними в Україні. Не погодилися б ви дати для цієї програми інтерв’ю?

Від такої перспективи я прийшов просто у захват.

Інтерв’ю? Для вашого каналу? З величезною радістю! Однак, на всяк випадок, мало як воно буває, хотів би окреслити, сказати б, концептуальну рамку майбутнього наративу.

Просто щоби не витрачати ані миті власного швидкоплинного життя, ані дорогоцінний час інтерв’юєра.

На мою думку, кажу – і я її всебічно обґрунтую, роздмухування конфлікту – це справа навіть не Російської церкви, а Російської держави. Я наведу численні докази, що ця держава та її проксі в Україні, які два роки тому лякали нас «ріками крові» та «громадянською війною» на релігійному ґрунті, не шкодують ані коштів, ані зусиль, щоби зорганізувати ну бодай якесь заворушення.

Я пораджусь, відповіла мені чемна дівчина. Передам, кому треба і перетелефоную.

І перетелефонувала. Цього разу ще чемніша, ніж попервах. Дякую, каже, вам! Дякую сердечно! Але не треба.

Як казали в часи, які вона могла і не застати, «такой хоккей нам не нужен».

Наче гора з плечей. Бо сильно переймався за редакційну політику каналу «Інтер». Там все таке духопідйомне, про російський газ навпрост, про Спутнік V від усіх хвороб. А я б тут ляпнув щось таке, як казали Проня Прокопівна, мужицьке.

Віктор Єленський

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