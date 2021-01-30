Китай за рік закрив понад 18 тисяч вебсайтів

Упродовж минулого року у Китаї було примусово припинили роботу 18 489 вебсайтів та видали попередження ще 4 551 інтернет-ресурсам.

Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на Адміністрацію з питань кібербезпеки США пише Сіньхуа.

“Деякі вебсайти були закриті через пропагування ними онлайн ігор чи інформації про побачення під виглядом онлайн курсів. Інші були покарані за поширення незаконних матеріалів, у тому числі порнографічного на насильницького змісту”, - йдеться у матеріалі.

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Зазначається, що минулого року Адміністрація також розпочала серію кампаній з очищення кіберпростору від платформ, які пропагують незаконну діяльність, чинять негативний вплив на суспільство та містять шкідливу для неповнолітніх інформацію.

“Адміністрація продовжує підтримувати місцеві органи влади у роботі із незаконними вебсайтами та онлайн платформами й посилювати примус до дотримання закону з цього приводу”, - стверджує Сіньхуа.

Як раніше повідомляло агентство, Twitter заблокував понад 70 тисяч акаунтів прихильників теорії змови QAnon.