В Австрії стався вибух у житловому будинку, є постраждалі

У містечку Лангенцерсдорф у Нижній Австрії стався вибух у 4-поверховому житловому будинку, внаслідок чого травмовані шестеро людей.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на австрійський суспільний телерадіомовник ORF.

"Близько 8-ї ранку у п’ятницю у багатоквартирному будинку у Лангенцерсдорфі (округ Корнойбург) стався потужний вибух. Верхній поверх було зруйновано", - йдеться у повідомленні.

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Повідомляється про одну людину з важкими травмами, ще п’ятеро отримали легкі ушкодження. Крім того, зник один із мешканців будинку, є підозри, що він опинився під завалами.

Декілька квартир на третьому і четвертому поверхах повністю зруйновані.

За словами очевидців, після вибуху будівлю охопив вогонь. Причина трагедії поки не встановлена. За попередніми даними, стався вибух газу.

Як повідомляв Укрінформ, внаслідок вибуху газу у шестиповерховому житловому будинку в Мадриді 21 січня загинули четверо людей, ще щонайменше десятеро перебувають у тяжкому стані.

Фото: monatsrevue.at / Lenger