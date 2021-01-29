У Бразилії вже 9 мільйонів хворих на COVID-19

Від початку пандемії кількість хворих на COVID-19 у Бразилії перевищила 9 мільйонів.

Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на дані міністерства охорони здоров’я Бразилії пише Сіньхуа.

“Упродовж минулої доби у Бразилії виявили 61 811 нових випадків COVID-19, що довело загальнонаціональний рівень інфікування до 9 058 687 осіб”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що протягом останньої доби у країні зареєстрували 1386 смертей, з урахуванням яких від початку пандемії у березні недуга забрала 221 547 життів.

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Найбільше від пандемії постраждав штат Сан-Паулу, на території якого виявили понад 1,7 млн випадків інфікування та зареєстрували понад 52 тисяч смертей.

Нагадаємо: Бразилія утримує друге місце у світі за кількістю смертей від COVID-19. Найбільше людей померло від недуги у США, на третьому місці наразі Індія.

Фото: Getty Images