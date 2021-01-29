Генсек ООН вакцинувався проти COVID-19

Генсек ООН вакцинувався проти COVID-19

Укрінформ
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш отримав щеплення від коронавірусу.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter, передає Укрінформ.

На думку генсека ООН, сьогодні необхідно зробити все можливе, аби вакцина була доступна всім і всюди.

"Мені пощастило сьогодні отримати першу дозу вакцини від COVID-19. З цієї пандемією ніхто з нас не може відчувати себе в безпеці, доки всі ми не будемо в безпеці", - написав він.

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Раніше Генсек ООН заявляв, що у світі розвивається «вакцинний націоналізм», у результаті якого бідні люди, спостерігаючи за підготовкою до COVID-вакцинації в багатих країнах, задаються питанням, чи будуть вони вакциновані та коли.

За словами Гуттереша, у 54 країнах Африки зареєстровано понад 2,2 мільйона випадків зараження коронавірусом і понад 53 тисячі випадків смерті від COVID-19.

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Він також підкреслив, що для того, щоб покласти цьому край, вакцини повинні бути доступні для всіх, але «більшості африканських країн не вистачає фінансування для адекватного реагування на кризу, зокрема через зниження попиту і цін на їхні експортні товари».

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