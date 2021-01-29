У Іраку ліквідували заступника глави місцевого осередку ІДІЛ

Іракські силовики ліквідували одного з лідерів ІДІЛ під час секретної операції на території країни.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на слова прем’єр-міністра Іраку Мустафи аль-Кадхімі пише Сіньхуа.

“Аби Ясіра аль-Ейсаві, заступника верховного командувача ІДІЛ та керівника угрупування ІДІЛ в Іраку було вбито іракськими силовиками під час операції, яка була втілена на основі даних розвідки”, - йдеться у матеріалі.

Жодних деталей стосовно операції надано не було.

Сіньхуа нагадує, що іракські урядові сили посилили боротьбу з ІДІЛ після того, як бойовики активізували своїі напади, зокрема організувавши два теракти 21 січня, які забрали життя 32 людей.

“Безпекова ситуація у Іраку відносно покращилася відтоді, як іракські силовики повністю здолали бойовиків ІДІЛ по всій країні у 2017-му. Утім, епізодичні криваві інциденти досі трапляються у спустошеній війною країні, оскільки залишки ІДІЛ з того часу розчинилися у міських зонах й пустельних та гірських регіонах, вчиняючи часті партизанські напади на силовиків й цивільних”, - стверджує агентство.

Як відомо, 1 січня в Іраку, поблизу Кіркука було скоєно теракт, у результаті троє військовослужбовців ЗС Іраку загинули, один був серйозно поранений.