Штати закликають РФ звільнити протестувальників та Навального

Сполучені Штати засуджують жорсткий розгін у Росії мирних мітингів 23 січня та закликають російську владу звільнити усіх неправомірно затриманих протестувальників та опозиційного політика Олексія Навального.

Про це заявила тимчасова очільниця місії США при ОБСЄ Кортні Остріен під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 28 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"США визнають право усіх людей на мирні зібрання та рішуче засуджують використання жорсткої тактики проти протестуючих та журналістів на минулих вихідних у містах по всій Росії. Поважна моніторингова неурядова організація повідомила про понад 3800 затримань, пов’язаних з протестами 23 січня – новий сумнівний рекорд для сучасної Росії", - заявила вона.

За словами американської дипломатки, не менше занепокоєння викликає те, що перед цими подіями російський уряд "намагався придушити реалізацію права на мирні зібрання та свободу вираження поглядів, переслідуючи організаторів протестів, погрожуючи платформам соціальних мереж та превентивно затримуючи потенційних учасників".

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"Арешт опозиційного діяча Олексія Навального та придушення подальших акцій протесту є тривожними ознаками зусиль російського уряду ввести нові обмеження щодо громадянського суспільства та реалізації прав людини і основних свобод, зневажаючи російські зобов'язання та обов’язки", - заявила Остріен.

На цьому тлі очільниця місії США при ОБСЄ заявила, що Сполучені Штати приєднуються до закликів міжнародної спільноти до російської влади звільнити затриманих протестувальників та самого Олексія Навального.

Крім того, США закликали Росію "повною мірою співпрацювати з розслідуванням міжнародного співтовариства щодо отруєння одного із її громадян та достовірно пояснити використання хімічної зброї на її території".

Як повідомлялося, у Росії 23 січня пройшли акції на підтримку затриманого опозиційного політика Олексія Навального та інших політв'язнів. Це була наймасовіша акція протесту в РФ за останні роки. За даними мережі штабів Навального, кількість учасників протестної акції в усіх російських містах 23 січня становила мінімум 250 тисяч осіб. У ході акцій було затримано майже 4 тис. протестувальників.

Фото: Фото: Regio15