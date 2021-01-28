Угорщина продовжила карантин до березня

Угорщина продовжила карантин до березня

Укрінформ
Угорщина продовжила до 1 березня дію обмежувальних заходів для стримування поширення коронавірусу в країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Daily News Hungary.

За словами керівника апарату прем'єр-міністра Гергеля Гуляша, відповідне рішення уряд ухвалив після проведення консультацій з координаційним центром, який відповідає за епідеміологічну ситуацію в країні.

Він додав, що самі обмежувальні заходи, запроваджені ще у листопаді, показали свою ефективність, але якщо зараз послабити карантин без широкої вакцинації населення, це призведе до його посилення пізніше.

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Гуляш зазначив, що уряд також продовжить дію своїх спеціальних повноважень ще на 15 днів з 7 лютого і попросить парламент продовжити дію спеціального правового порядку ще на 90 днів.

Перегляд ситуації запланований на другу половину лютого.

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Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 28 січня зафіксовано понад 101,4 млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 2,1 млн летальних, одужали вже понад 73,3 млн осіб.

Фото: www.facebook.com/Koronavírus tájékoztató oldal

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