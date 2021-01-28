Угорщина продовжила карантин до березня

Угорщина продовжила до 1 березня дію обмежувальних заходів для стримування поширення коронавірусу в країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Daily News Hungary.

За словами керівника апарату прем'єр-міністра Гергеля Гуляша, відповідне рішення уряд ухвалив після проведення консультацій з координаційним центром, який відповідає за епідеміологічну ситуацію в країні.

Він додав, що самі обмежувальні заходи, запроваджені ще у листопаді, показали свою ефективність, але якщо зараз послабити карантин без широкої вакцинації населення, це призведе до його посилення пізніше.

Гуляш зазначив, що уряд також продовжить дію своїх спеціальних повноважень ще на 15 днів з 7 лютого і попросить парламент продовжити дію спеціального правового порядку ще на 90 днів.

Перегляд ситуації запланований на другу половину лютого.

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Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 28 січня зафіксовано понад 101,4 млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 2,1 млн летальних, одужали вже понад 73,3 млн осіб.

Фото: www.facebook.com/Koronavírus tájékoztató oldal