В ЄС оновили список країн, з якими можуть скасовувати обмеження на «несуттєві» подорожі

Рада ЄС оприлюднила оновлений перелік країн, з якими країни-члени Євросоюзу можуть поступово скасовувати обмеження на «несуттєві» подорожі, тобто, такі, що не пов’язані із гострою необхідністю або професійною діяльністю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

«За результатами перегляду на основі рекомендацій щодо поступового скасування тимчасових обмежень на несуттєві подорожі до ЄС Рада ЄС оновила перелік країн, для яких обмеження на подорожі можуть відмінятися… З 28 січня країни-члени можуть поступово скасовувати обмеження на зовнішніх кордонах для резидентів таких третіх країн: Австралія, Нова Зеландія, Руанда, Сінгапур, Південна Корея, Тайланд, Китай (на основі взаємності)», - йдеться у повідомленні.

Обмеження на подорожі можуть скасовуватися для спеціальних адміністративних регіонів Китаю Гонконгу і Макао, також на основі взаємності.

Жителі Андорри, Монако, Сан-Марино та Ватикану в рамках реалізації цих рекомендацій мають сприйматися як громадяни Євросоюзу.

Ці рекомендації поширюються також на країни, що асоційовані із шенгенською зоною, – Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію і Швейцарію.

Як повідомлялося, 16 березня 2020 року після спалаху пандемії COVID-19 Єврокомісія ухвалила рішення про тимчасове обмеження всіх несуттєвих подорожей до ЄС терміном на один місяць, яке після того кілька разів продовжувалося.

30 червня минулого року Рада ЄС ухвалила рекомендації щодо поступового скасування обмежень на несуттєві подорожі та визначила перелік країн, які були готові до такого відкриття за епідеміологічними умовами. Тоді ж було ухвалене рішення переглядати та оновлювати такий перелік кожні два тижні.

Критерії, які застосовуються під час ухвалення рішень про скасування обмежень на несуттєві подорожі, враховують епідеміологічну ситуацію в кожній окремій країні та дотримання там запобіжних заходів, а також соціальні і економічні фактори.