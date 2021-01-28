Грузія вводить «карантин вихідного дня»

У Грузії після поновлення роботи магазинів і громадського транспорту запровадять «карантин вихідного дня» - у містах Тбілісі, Батумі, Горі, Телаві, Поті й Зугдіді по суботах і неділях не працюватимуть громадський транспорт, кафе, ресторани, магазини та ринки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Грузія Online.

Повідомивши про це на брифінгу в адміністрації уряду міністр охорони здоров'я Грузії Катерина Тікарадзе пояснила, що для підтримання епідситуації важливо, щоб два дні на тиждень мобільність людей була низькою.

За її словами, з урахуванням практики різних країн, було прийнято рішення задіяти обмеження два дні на тиждень. Це необов'язково мають бути субота і неділя.

«Ми будемо стежити за ситуацією в масштабах країни і, можливо, повернемося до цього питання, щоб вирішити, чи будуть «закритими днями» субота і неділя, чи будь-який інший день тижня», - пояснила Тікарадзе.

З 1 лютого в Грузії скасують ряд обмежень, запроваджених у країні з 28 жовтня - запрацюють усі, а не тільки продуктові магазини і торговельні центри. Також Грузія вирішила відновити регулярні авіарейси, які були зупинені в березні 2020 року.

Практично повністю скасують регуляції в Аджарії - там з 1 лютого відновить роботу муніципальний транспорт, дитячі садки, школи, а також кафе і ресторани, яким дозволяється обслуговувати відвідувачів на вулиці.

«Уряд Грузії вважає важливим повністю відкрити регіон Аджарії, де епідситуація стабілізувалася, стежити за ситуацією і зберегти низький показник поширення коронавірусу», наголосила Тікарадзе.

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Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 28 січня було зафіксовано більш як 101,4 млн випадків інфікування коронавірусом, із них - більш як 2,1 млн летальних, одужали вже більш як 73,3 млн осіб.

Фото: АА