У Білорусі учасника акцій протесту засудили до п'яти років ув'язнення

У Білорусі учасника акцій протесту засудили до п'яти років ув'язнення

Укрінформ
Суд Ленінського району Мінська засудив до п'яти років позбавлення волі мінчанина Віктора Борушка за нібито напад на співробітника ОМОНу під час однієї з минулорічних акцій протесту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Tut.by.

«Суд визнав Віктора Борушка винним у завданні тяжких тілесних ушкоджень особі у зв'язку зі здійсненням ним службової діяльності (п. 5 ч. 2 ст. 147 КК) і призначив покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років з відбуванням покарання в колонії посиленого режиму», - йдеться у повідомленні.

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32-річний Віктор Борушко перебуває під вартою з 18 жовтня 2020 року. Його затримали після недільного маршу, били і знущалися з нього, унаслідок чого чоловік провів 12 днів у реанімації.

За словами Борушка, в день маршу він тікав від силовиків. Його збили з ніг, і разом з ним на землю впав омонівець, який отримав перелом великогомілкової кістки.

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Натомість потерпілий співробітник ОМОНу в суді заявив, що обвинувачений завдав йому удару ногою, що й спричинило перелом.

Однак Борушко це заперечує. «Коли мене били, я беріг ліву ногу. Мені міняли зв'язки на лівій нозі, я не міг нею вдарити», - заявив він у суді.

Вирок набуває чинності за 10 днів і може бути оскаржений.

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Як повідомлялося, у Білорусі з серпня 2020 р. тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Євросоюз та Україна заявили, що не визнають його легітимності.

За словами правозахисників, у 2020 році під час протестів у Білорусі було затримано понад 33 тисячі осіб.

Фото: Naviny.by

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