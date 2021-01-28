У Саудівській Аравії викрили корупційну схему на $3 мільярди
Як повідомляє кореспондент, про це із посиланням на місцеві ЗМІ пише Сіньхуа.
“Антикорупційні органи Саудівської Аравії арештували десятки підозрюваних у корупційній справі загальним оборотом 11,59 млрд ріалів (близько 3,09 млрд дол США)”, - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що у ході розслідування були викриті десятки співробітників банків, які отримували хабарі від членів організованих злочинних груп за розміщення на рахунках коштів невідомого походження та відправлення їх за кордон.
“За співучасть в організації корупційного правопорушення, шахрайства та відмивання коштів було арештовано п’ятьох підозрюваних, які прямували до банку з метою покласти на рахунок 9,7 млн ріалів, а також п’ятьох підприємців, 12 співробітників банку й сім інших осіб”, - стверджує Сіньхуа.
Нагадаємо: упродовж останніх кількох років Саудівська Аравія посилила боротьбу із корупцією з метою захисту своєї економіки.
Фото: ЕРА