Кількасот тракторів з усієї Німеччини проводять у столиці Берліні кількаденну акцію протесту.

Про це передає кореспондент Укрінформу.

Аграрії протестують проти падіння цін на їх продукти в дисконтних супермаркетах і проти повільних виплат «коронавірусної» допомоги від уряду. Вони скаржаться, що ціни на продукти харчування в магазинах ледве покривають витрати на їх виробництво. Раніше тракторні демонстрації проходили в різних містах ФРН, де блокували великі торговельні мережеві магазини, які практикують великі знижки. Фермери закликають до змін політичного курсу, зокрема, збільшення частки місцевих харчових продуктів у торгівлі. Гасло протестів – «Ми ситі по горло».

Протест стартував у вівторок, 26 січня, і планується до неділі, 31 січня. Трактори їздять переважно центром міста, в тому числі навколо урядового кварталу. Через це на низці вулиць перекрито рух, що створює незручності водіям авто та громадському транспорту.

Кількасот тракторів «окупували» Берлін // Фото: Ольга Танасійчук, Укрінформ

Працівники сільськогосподарської галузі щороку проводять подібні, хоча й не такі тривалі, протести в цей час. Акції приурочували до великої аграрної виставки «Зелений тиждень». Однак цього року виставка та форуми проходять віртуально. Але трактори як і раніше, справжні.