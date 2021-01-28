Посли України та Польщі у Відні вшанували пам'ять жертв Голокосту

Посол України в Австрії Олександр Щерба спільно з польською колегою Іолантою Козловською у середу вшанували пам'ять мільйонів жертв Голокосту, поклавши вінки до віденського пам’ятника 65 тисячам австрійських євреїв, вбитих нацистським режимом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці у Facebook посольства України в Австрії.

"Як і в попередні роки, у День пам’яті Голокосту Посол Олександр Щерба спільно з польською колегою Іолантою Козловською поклали вінки до пам’ятника замордованим євреям у центрі Відня", - йдеться у повідомленні.

До цьогорічної церемонії покладання послами вінків приєдналися також глава парламенту Відня Ернст Воллер та директорка віденського Єврейського музею Даніель Спера.

Як відомо, Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту відзначається 27 січня відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН, співавторами якої виступили 100 держав, у пам’ять про жертв нацистського терору під час Другої світової війни. Україна на державному рівні приєдналася до відзначення цієї міжнародної дати у 2012 році (Постанова ВРУ від 5 липня 2011), хоч і була однією з шести країн-ініціаторів прийняття резолюції у 2005 році.

Дата обрана не випадково: саме 27 січня 1945 року війська 1-го Українського фронту визволили в’язнів найбільшого гітлерівського концтабору смерті Аушвіц-Біркенау неподалік польського Освенціма.