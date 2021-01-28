Посли України та Польщі у Відні вшанували пам'ять жертв Голокосту

Посли України та Польщі у Відні вшанували пам'ять жертв Голокосту

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Укрінформ
Посол України в Австрії Олександр Щерба спільно з польською колегою Іолантою Козловською у середу вшанували пам'ять мільйонів жертв Голокосту, поклавши вінки до віденського пам’ятника 65 тисячам австрійських євреїв, вбитих нацистським режимом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці у Facebook посольства України в Австрії.

"Як і в попередні роки, у День пам’яті Голокосту Посол Олександр Щерба спільно з польською колегою Іолантою Козловською поклали вінки до пам’ятника замордованим євреям у центрі Відня", - йдеться у повідомленні.

До цьогорічної церемонії покладання послами вінків приєдналися також глава парламенту Відня Ернст Воллер та директорка віденського Єврейського музею Даніель Спера.

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Як відомо, Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту відзначається 27 січня відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН, співавторами якої виступили 100 держав, у пам’ять про жертв нацистського терору під час Другої світової війни. Україна на державному рівні приєдналася до відзначення цієї міжнародної дати у 2012 році (Постанова ВРУ від 5 липня 2011), хоч і була однією з шести країн-ініціаторів прийняття резолюції у 2005 році.

Дата обрана не випадково: саме 27 січня 1945 року війська 1-го Українського фронту визволили в’язнів найбільшого гітлерівського концтабору смерті Аушвіц-Біркенау неподалік польського Освенціма.

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