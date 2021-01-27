Швейцарія безкоштовно протестує своїх мешканців на COVID-19

У середу влада Швейцарії вирішила зробити тестування на коронавірус безкоштовним по всій країні, що обійдеться бюджету країни в один мільярд франків.

Як передає Укрінформ, про це пише The Local.

Міністр охорони здоров'я Швейцарії Ален Берсет заявив, що уряд планує витратити на тестування близько одного мільярда швейцарських франків (930 мільйонів євро), метою тестування, зокрема, є виявити безсимптомних носіїв вірусу.

"Вважається, що більш ніж половина випадків Covid-19 передаються людьми, які не мають симптомів та не знають, що вони насправді носії вірусу", - йдеться в заяві уряду.

Крім того, як повідомляє The Local, Швейцарія скоротить термін карантину для приїжджих з десяти днів до семи, проте всім, хто прибуває до країни літаком, тепер необхідно буде надати негативний результат ПЛР-тесту.

У країні з населенням 8,6 мільйона осіб наразі зареєстровано понад 515 000 випадків захворювання під час пандемії та майже 8 500 смертей від недуги.

Швейцарський уряд заявив, що епідеміологічна ситуація повільно поліпшується. Але додав, що, як і раніше, дуже стурбований числом випадків нового штаму вірусу, на які минулого тижня припадало 10% позитивних тестів - відсоток, який подвоюється кожного тижня.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 101 314 076 випадків COVID-19, зокрема 2 179 410 летальних, одужали 73 171 011 осіб.