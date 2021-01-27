Через штурм Конгресу США висунули півтори сотні обвинувачень

Щонайменше 150 особам федеральні прокурори висунули обвинувачення у зв'язку зі штурмом будівлі Конгресу США 6 січня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Зазначається, що багатьом пред'явлені звинувачення в проникненні в закриту будівлю без законних повноважень, а також насильницькому проникненні та хуліганстві в Капітолії.

Більш серйозні звинувачення стосувалися крадіжки державної власності, змови, міждержавних загроз, нападу на правоохоронні органи.

У міністерстві юстиції США також повідомили, що на причетність до подій 6 січня перевіряють понад 400 осіб. Окрім того, у майбутньому очікується арешт більшяк сотні учасників заворушень.

Як повідомляв Укрінформ, 6 січня Конгрес США мав затвердити результати голосування вибірників, які підтвердили перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах, що відбулися 3 листопада 2020 року. Однак засідання довелося перервати на кілька годин через протести прихильників Трампа, які увірвалися в Капітолій.

Унаслідок зіткнень загинуло п'ятеро людей. Поліція заарештувала понад 100 осіб.

Інавгурація Джо Байдена пройшла 20 січня.

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