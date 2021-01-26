G7 засудила арешт Навального та нагадала Росії про «Новічок»

G7 засудила арешт Навального та нагадала Росії про «Новічок»

Заява
Укрінформ
Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" та глава дипломатії ЄС засудили арешт у Росії опозиціонера Олексія Навального та закликали до його негайного звільнення, як і усіх затриманих під час демонстрацій 23 січня людей.

Про це йдеться у спільній заяві голів МЗС країн G7, яка є у розпорядженні Укрінформу.

«Ми, міністри закордонних справ G7 (Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки) та Верховний представник Європейського Союзу, закликаємо російську владу негайно і безумовно звільнити Навального. Росія пов'язана своїми національними та міжнародними зобов'язаннями щодо поваги та забезпечення прав людини», - йдеться у заяві.

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У ній нагадується, що Навальний затриманий у зв'язку з рішеннями суду, які Європейський суд з прав людини визнав «свавільними та явно необґрунтованими» ще у 2017 році.

Міністри також нагадують про своє «найсуворіше засудження» отруєння Навального в серпні 2020 року хімічним нервово-паралітичним агентом групи "Новічок" - речовиною, розробленою Росією.

«Ми повторюємо, що будь-яке використання хімічної зброї є неприйнятним і суперечить міжнародним нормам», - заявляють дипломати.

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Вони вчергове закликають російську владу провести розслідування та «достовірно» пояснити використання хімічної зброї у світлі зобов'язань Росії згідно з Конвенцією про хімічну зброю. «Підтверджене застосування хімічної зброї проти опозиційного політика, а також останнє затримання Навального ще більше підривають демократію, незалежні голоси та політичний плюралізм у Росії. Ми закликаємо Росію виконувати свої зобов’язання згідно з Міжнародним пактом про громадянські та політичні права та гарантувати викладені нею права, включаючи право на свободу вираження поглядів, всім особам, які перебувають на її території та під юрисдикцією», - йдеться у заяві.

Глави МЗС пообіцяли уважно стежити за реакцією Росії на міжнародні заклики до негайного звільнення Навального та протестувальників і журналістів, які були затримані самовільно, а також за розслідуванням кримінальної справи щодо отруєння Навального. «Насильне придушення правоохоронними силами права людей висловлювати свою думку є неприпустимим. Ці події підтверджують постійну негативну модель скорочення простору для опозиції, громадянського суспільства, правозахисників та незалежних голосів у Росії», - заявляють міністри.

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Вони підкреслюють, що G7 залишаються відданими Конвенції про хімічну зброю та підтримці демократії, верховенства права та прав людини в Росії, а також підтримці російського громадянського суспільства.

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