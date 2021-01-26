G7 засудила арешт Навального та нагадала Росії про «Новічок»

Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" та глава дипломатії ЄС засудили арешт у Росії опозиціонера Олексія Навального та закликали до його негайного звільнення, як і усіх затриманих під час демонстрацій 23 січня людей.

Про це йдеться у спільній заяві голів МЗС країн G7, яка є у розпорядженні Укрінформу.

«Ми, міністри закордонних справ G7 (Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки) та Верховний представник Європейського Союзу, закликаємо російську владу негайно і безумовно звільнити Навального. Росія пов'язана своїми національними та міжнародними зобов'язаннями щодо поваги та забезпечення прав людини», - йдеться у заяві.

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У ній нагадується, що Навальний затриманий у зв'язку з рішеннями суду, які Європейський суд з прав людини визнав «свавільними та явно необґрунтованими» ще у 2017 році.

Міністри також нагадують про своє «найсуворіше засудження» отруєння Навального в серпні 2020 року хімічним нервово-паралітичним агентом групи "Новічок" - речовиною, розробленою Росією.

«Ми повторюємо, що будь-яке використання хімічної зброї є неприйнятним і суперечить міжнародним нормам», - заявляють дипломати.

Вони вчергове закликають російську владу провести розслідування та «достовірно» пояснити використання хімічної зброї у світлі зобов'язань Росії згідно з Конвенцією про хімічну зброю. «Підтверджене застосування хімічної зброї проти опозиційного політика, а також останнє затримання Навального ще більше підривають демократію, незалежні голоси та політичний плюралізм у Росії. Ми закликаємо Росію виконувати свої зобов’язання згідно з Міжнародним пактом про громадянські та політичні права та гарантувати викладені нею права, включаючи право на свободу вираження поглядів, всім особам, які перебувають на її території та під юрисдикцією», - йдеться у заяві.

Глави МЗС пообіцяли уважно стежити за реакцією Росії на міжнародні заклики до негайного звільнення Навального та протестувальників і журналістів, які були затримані самовільно, а також за розслідуванням кримінальної справи щодо отруєння Навального. «Насильне придушення правоохоронними силами права людей висловлювати свою думку є неприпустимим. Ці події підтверджують постійну негативну модель скорочення простору для опозиції, громадянського суспільства, правозахисників та незалежних голосів у Росії», - заявляють міністри.

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Вони підкреслюють, що G7 залишаються відданими Конвенції про хімічну зброю та підтримці демократії, верховенства права та прав людини в Росії, а також підтримці російського громадянського суспільства.