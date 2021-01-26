Німеччина може «закрити небо» через COVID-19

В уряді ФРН розглядають питання щодо припинення повітряного сполучення на тлі побоювань розповсюдження нового штаму коронавірусу.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на видання Bild.

За даними німецького таблоїда, на засіданні уряду його глава Ангела Меркель і міністр внутрішніх справ Горст Зеегофер висловилися за радикальне скорочення повітряного сполучення з іншими країнами аж до повного його закриття.

Під час зустрічі у відомстві канцлера Зеехофер представив плани щодо різкого обмеження поїздок до Німеччини, щоб запобігти подальшому завезенню мутації корони.

«Можна ввести 15-кілометрову зону для пересування, але важко заборонити поїздки по всьому світу… Ми повинні скоротити повітряний рух, щоб не можна було нікуди більше дістатися», - цитує Bild канцлера Меркель.

Канцлер натякнула також, що в середині лютого обмеження у країні не завершиться (нагадаємо, до 14 лютого включно в ФРН діє жорсткий локдаун). Щодо послідовності розблокування, то першими повернуться до шкіл і дитячих садочків діти, далі на черзі – торгівля і лише потім – гастрономія.

Стурбованість політиків викликають спалахи нових мутацій вірусу, в тому числі в Берліні, в університетській клініці.

Станом на 26 січня, кількість нових випадків захворювання в середньому по Німеччині становила близько 107 на 100 000 населення за останніх 7 днів. Другий день поспіль кількість нових випадків інфікування є меншою за 10 тисяч (за останні 24 години показник становив 6 408), але смертність продовжує залишатися надзвичайно високою (за минулу добу – 903 людини).

Фото: germany.travel