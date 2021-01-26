Швеція продовжила застереження від поїздок за межі ЄС

Шведське МЗС продовжило термін дії рекомендації для громадян максимально утриматися від поїздок до держав, що не входять у ЄС до 15 квітня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local із посиланням на міністра закордонних справ Швеції Анн Лінде.

Відповідне рішення в уряді ухвалене цього вівторка.

Раніше ж передбачалося, що термін дії рекомендації закінчиться 31 січня.

Водночас МЗС скасувало пораду утриматися від несуттєвих поїздок у більшість країн ЄС або Шенгенської зони.

За словами очільниці МЗС Швеції, це не означає, що подорожі в межах ЄС «заохочуються». Вона підкреслила, що зараз подорожі «не позбавлені ризику».

Утім в МЗС додають, що в разі необхідності дістатися до Швеції з інших країн ЄС буде легше.

Рекомендація МЗС Швеції не є юридично обов'язковою забороною, але має інші наслідки. Наприклад, шведська туристична страховка може виявитися недійсною, якщо пораду МЗС буде проігноровано.

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Як відомо, протягом січня в Швеції без огляду на деяке сповільнення темпів поширення COVID-19 продовжено дію режиму дистанційного навчання для старшої школи, також влада закликає держслужбовців працювати з дому.

Загалом із початку пандемії в Швеції виявлено 547 тисяч випадків коронавірусу, зокрема 11 тисяч летальних.

Фото: picture-alliance/D. Kalker