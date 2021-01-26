Швеція продовжила застереження від поїздок за межі ЄС

Швеція продовжила застереження від поїздок за межі ЄС

Укрінформ
Шведське МЗС продовжило термін дії рекомендації для громадян максимально утриматися від поїздок до держав, що не входять у ЄС до 15 квітня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local із посиланням на міністра закордонних справ Швеції Анн Лінде.

Відповідне рішення в уряді ухвалене цього вівторка.

Раніше ж передбачалося, що термін дії рекомендації закінчиться 31 січня.

Водночас МЗС скасувало пораду утриматися від несуттєвих поїздок у більшість країн ЄС або Шенгенської зони.

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За словами очільниці МЗС Швеції, це не означає, що подорожі в межах ЄС «заохочуються». Вона підкреслила, що зараз подорожі «не позбавлені ризику».

Утім в МЗС додають, що в разі необхідності дістатися до Швеції з інших країн ЄС буде легше.

Рекомендація МЗС Швеції не є юридично обов'язковою забороною, але має інші наслідки. Наприклад, шведська туристична страховка може виявитися недійсною, якщо пораду МЗС буде проігноровано.

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Як відомо, протягом січня в Швеції без огляду на деяке сповільнення темпів поширення COVID-19 продовжено дію режиму дистанційного навчання для старшої школи, також влада закликає держслужбовців працювати з дому.

Загалом із початку пандемії в Швеції виявлено 547 тисяч випадків коронавірусу, зокрема 11 тисяч летальних.

Фото: picture-alliance/D. Kalker

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