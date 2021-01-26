У Бразилії перекинувся автобус, 21 загиблий

У бразильському штаті Парана внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю автобуса загинула 21 людина, ще 33 зазнали травм, семеро з них перебувають у критичному стані.

Про це повідомляє місцева поліція, передає Укрінформ з посиланням на Сіньхуа.

За даними правоохоронців, аварія сталася на ділянці дороги у прибережному муніципалітеті Гуаратуба штату Парана, де автобус із нез'ясованих поки що причин з'їхав з траси і перекинувся.

Наразі невідомо, чи могла технічна несправність стати причиною аварії, повідомив журналістам командир місцевого пожежного управління Ікар Гренерт.

На момент аварії в автобусі перебували 54 пасажири та два водії.

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Автобус виїхав з муніципалітету Ананіндеуа і прямував до морського курорту Камборіу, розташованому на узбережжі штату Санта-Катаріна.

Фото: ЕРА