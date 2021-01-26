Трамп відкрив «офіс колишнього президента» у Флориді

45-й президент США Дональд Трамп відкрив офіційний «офіс колишнього президента» в окрузі Палм-Біч у Флориді.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Fox News.

Зазначається, що цей офіс займатиметься кореспонденцією, публічними заявами та виступами Трампа.

Офіс також «просуватиме інтереси Сполучених Штатів і ... продовжуватиме порядок денний адміністрації Трампа».

Колишній президент не з'являвся на публіці відтоді, як прилетів у свій маєток Мар-а-Лаго у Флориді.

Як повідомляв Укрінформ, демократична більшість Палати представників передала в Сенат статтю з імпічменту експрезидента Трампа, що відкриває шлях для судових слухань у верхній палаті Конгресу.

Самі слухання в Сенаті мають розпочатися за два тижні, після 8 лютого.

Фото: The White House