У Британії за добу – найменша кількість випадків коронавірусу з початку року

У Британії за добу – найменша кількість випадків коронавірусу з початку року

Укрінформ
На території Об’єднаного Королівства за минулу добу зафіксовано найменший приріст нових випадків коронавірусу з початку 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

Мова йде про 22 195 нових випадків захворювання.

Зазначається, що востаннє менший за цю цифру добовий приріст захворюваності в Британії мав місце 15 грудня 2020 року.

При цьому число померлих від COVID-19 за минулу добу становить 592.

Загальна ж кількість випадків коронавірусу на території Великої Британії наразі становить більше 3,6 мільйона, включаючи 98,5 тисячі летальних.

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Відтак, країна знаходиться на 5-у місці в світі за кількістю підтверджених випадків захворювання на коронавірус – після США, Індії, Бразилії та РФ.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі виявлено 99 846 375 випадків COVID-19, зокрема 2 140 550 летальних, одужали 71 847 204 особи.

 Фото:Getty Images

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