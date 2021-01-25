Франція надає фінансову підтримку з питань адаптації до зміни клімату – Макрон

Франція виконує взяті на себе зобов'язання щодо адаптації до зміни клімату, надає фінансову підтримку.

Про це сказав президент Франції Емманюель Макрон під час міжнародного саміту з адаптації до зміни клімату, повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

“Криза через COVID-19, яка все ще трясе планету, підкреслила важливість захисту людей від неочікуваних ударів та допомоги їм у відновленні. Зміна клімату є одним із таких потрясінь. Вона стосується всіх і впливає на кожного всюди, і тому ми повинні бути амбіційними та солідарними. Це наша колективна та індивідуальна відповідальність. Заходи щодо адаптації на місцях не менш важливі для зменшення вразливості нашого суспільства. На міжнародному рівні Франція виконує взяті на себе зобов'язання. Надає в чотири рази більше фінансової підтримки для адаптації, ніж у 2016 році. 12 грудня минулого року я сказав на кліматичному саміті, що Франція збільшить фінансування щодо зміни клімату до понад 6 мільярдів євро на рік. Третина цього буде направлена на адаптацію”, - сказав президент Франції.

Він також зазначив, що Франція допомагає мобілізувати міжнародне приватне та державне фінансування адаптації до зміни клімату.

“Ми повинні переосмислити інфраструктуру, дороги, порти, зважаючи на підвищення рівня моря, потужні погодні явища, підвищення середньої температури та пов'язані з цим зміни в екосистемі. Це найкращий спосіб прогнозувати наступні потрясіння, керувати поточними змінами та усунути велику нерівність у нашому суспільстві та в усьому світі”, - наголосив Макрон.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах стартував онлайн-саміт з питань клімату. На саміті йтиметься про вплив коронавірусу на кліматичні зміни, озвучуватимуться ідеї та демонструватимуться новаторські рішення, що дадуть змогу подолати надзвичайні кліматичні ситуації, презентуватимуть нові проєкти. Значну увагу учасники приділять залученню нових інвестицій. Серед тем саміту - інвестиції в інфраструктуру, покращення транспортних зв’язків, доступ до чистої води та енергії, сільське господарство, управління ризиками стихійних лих, економічне відновлення після пандемії, фінанси та інвестиції.

Участь у саміті беруть лідери більш як 20 країн, науковці, освітяни, представники молоді, бізнесу, громадські організації. Зокрема, заявлена участь канцлера Німеччини Ангели Меркель, прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, президента Франції Емманюеля Макрона, генсека ООН Антоніо Гутерріша, віцепрем'єра Китаю Хань Чжена, а також спеціального представника президента США з питань клімату Джона Керрі.

Більшість учасників приєдналися до заходу в режимі онлайн.