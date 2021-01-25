У Польщі за добу – найнижчі COVID-показники від жовтня

У Польщі за останню добу, 24 січня, зафіксовано 2 419 випадків інфікування коронавірусом, що є найнижчим показником від початку жовтня минулого року.

Про це у Твіттері повідомило МОЗ Польщі, передає власний кореспондент Укрінформу.

Як зазначається, за минулу добу померли 38 осіб, що набагато менше показників останніх тижнів.

Станом на сьогодні в Польщі вакциновано вже понад 707 тис. осіб, в основному з числа медичного персоналу.

Із понеділка, 25 січня, в Польщі розпочалося загальне щеплення населення віком понад 70 років. Зокрема, вакцинація вестиметься у понад 5,8 тис. пунктах по всій Польщі. До цих пунктів вже доставлено більше 1,2 млн доз вакцини виробництва компанії Pfizer.

Упродовж тижня у Польщі планують вакцинувати майже 207 тис. людей.

Голова канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик повідомив, що до кінця тижня затримується постачання вакцини Мoderna.

Як повідомлялося, вакцинація в Польщі розпочалася 27 грудня.

Від початку пандемії у Польщі інфікувалося понад 1,4 млн осіб, померли понад 35,4 тис.

За даними Worldometer, у світі виявлено 99 846 375 випадків COVID-19, зокрема, 2 140 550 летальних, одужали 71 847 204 особи.