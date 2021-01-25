У Нідерландах стартував онлайн-саміт з питань клімату

У Нідерландах розпочався дводенний саміт з питань клімату.

Відкрив захід, що транслюється наживо, прем'єр-міністр країни Марк Рютте, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

На саміті йтиметься про вплив коронавірусу на кліматичні зміни, озвучуватимуться ідеї та демонструватимуться новаторські рішення, що дадуть змогу подолати надзвичайні кліматичні ситуації, презентуватимуть нові проєкти. Значну увагу учасники приділять залученню нових інвестицій.

Серед тем саміту - інвестиції в інфраструктуру, покращення транспортних зв’язків, доступ до чистої води та енергії, сільське господарство, управління ризиками стихійних лих, економічне відновлення після пандемії, фінанси та інвестиції.

Також буде представлена програма щодо адаптації, що має визначити амбітний курс до 2030 року.

Участь у саміті беруть лідери більш як 20 країн, науковці, освітяни, представники молоді, бізнесу, громадські організації. Зокрема, заявлена участь канцлера Німеччини Ангели Меркель, прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, президента Франції Емманюеля Макрона, Генсека ООН Антоніо Гутерріша, віцепрем'єра Китаю Хань Чжена, а також спеціального представника президента США з питань клімату Джона Керрі.

Більшість учасників приєдналися до заходу в режимі онлайн.